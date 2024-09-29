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Diş Tabipleri Odası'nda başkan Turhan Ulutekin...

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Diş Tabipleri Odası'nda başkan Turhan Ulutekin...
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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 11. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.
Oda’dan verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da başkanlığa tek aday olan Turhan Ulutekin oybirliği ile seçildi; yönetim ve denetim organlarında görev yapacak kişiler de belirlendi.
Yönetim Kurulu’nda “Tufan Vudalı, Petram Nemati Attar, Ceren Melahat Dönmezer Birand, Şifa Atabek, Yusuf Özant  ve İsmet Ersalıcı” görev yapacak.
Yönetim Kurulu Yedek üyeleri olarak, “Rahme Barbaros, Mehmet Bakkaloğlu,  Özge Özsezer, Gizem Dindar, Erim Tandoğdu, Sude Güler  ve Kade Oran” seçildi.
Denetleme Kurulu üyeleri ise “Hüseyin Bıçak, Müjde Doğruöz, Abbascan Kortmaz” oldu.
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi ise Kaan Asvaroğlu.
 
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