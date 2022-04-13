“Direnişimiz artacak”

KIB-TEK çalışanları “KIB-TEK’in maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. El-Sen Başkanı Özkıraç “Kıb-Tek’i sattırmayacağız, direnişimiz başlamıştır” ifadelerini kullandı









Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün saat 08.00’den itibaren ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı.

“KIB-TEK’in maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle başlatılan iş bırakma eylemi nedeniyle, El-Sen’e destek veren sendika başkan ve temsilcileri ile Kıb-Tek çalışanları, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önünde toplandı. El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve BES Başkanı Koral Aşam basına açıklamalarda bulundu.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, görüşmeye açık olduklarını belirterek, uzlaşı için önceki akşamdan bu yana temasları olduğunu kaydetti.

Ülkenin değerlerini hiç kimseye sattırmayacaklarını vurgulayan Özkıraç kurumun batırılmaya çalışıldığını savunarak, El-Sen’in karşı manevralara başladığını söyledi.

Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini söyleyen Özkıraç, üretimden gelen güçlerini kullandıklarını, başka güçleri bulunmadığını vurguladı.

Elektrik maliyetlerinin altında satış yapmanın özelleştirmenin ilk adımı olduğunu ileri süren Özkıraç, Kıb-Tek’in kamu görevi yapan bir kurum olduğunu, bu kurumun Kıbrıs Türk toplumu ve ülkede yaşayan herkesin öz değeri olduğunu, burayı sattırmayacaklarını söyledi.

Özkıraç, “Kıb-Tek’i sattırmayacağız, direnişimiz başlamıştır. Yarından (bugünden) itibaren direnişimiz artacaktır, çıtayı daha da yükselterek Sendikal Platformla birlikte hareket edeceğiz. Ama bu direnişte toplumu da istiyoruz. Taviz vermeyeceğiz” dedi.

Özelleştirmeye şiddetle karşı çıkacaklarını söyleyen Özkıraç, “İster Karadeniz enerji olsun, ister Akdeniz olsun bu Kıb-Tek’i, bu ülkenin değerlerini hiçbir sermaye grubuna peşkeş çekmeyeceğiz. Tavrımız nettir, açıktır. Direneceğiz, kazanacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasında topluma da seslenen Özkıraç, “Rahat olunuz, bu eylemde size rahatsızlık vermeyeceğiz, hedefimiz bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerdir” dedi.



