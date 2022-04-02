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“Direne direne kazanacağız”

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“Direne direne kazanacağız”

 
Mitingde konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yok olmayı ve yoksullaşmayı reddettiklerini kaydetti.
Serdaroğlu, mitingin pandemi döneminde çalışanlar, örgütsüz güvencesiz, asgari ücretin altında çalışanlar, ümidini yitirmiş gençler, ezilenler, hiçe sayılanlar için yapıldığını belirtti.
Serdaroğlu yoksullaşmayı ve yok olmayı reddetmek üzere çıkılan yolda, direnmeye devam edeceklerini vurguladı.
“Biz emekçiler herkes evindeyken, tatile giderken tüm çarkları döndürdük. Ölümüne çalıştık biz, ölümüne” diyen Serdaroğlu, mitingin sadece örgütlü, sendikalı emekçiler için değil, pandemi döneminde çalışan, işten atılan, işsizliğini alamayan, örgütsüz sendikasız emekçiler için olduğuna işaret etti.
“Direne direne kazanacağız” sloganı atan Serdaroğlu, “grev kararımızla birlikte başbakanlık önünde ateş yaktık, bütün yanlışları tek tek söyledik ve bugün binlerce insan ile birlikte buradan sesleniyoruz. Bizim başka bir amacımız yok. İnsan gibi yaşamak için mücadele ediyoruz. Duymayanlar için tüm gücümüzle bağırıyoruz eylemse eylem grevse grev” şeklinde konuştu.
 
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