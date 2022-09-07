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Direl'in yerine Aydın

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Kamil Direl'den boşalan KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine Dalman Aydın atandı

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Direl'in yerine Aydın

Kamil Direl'in 'emeklilik kararı' sonrası boşalan KIB-TEK Genel Müdür Vekili görevine, Dalman Aydın atandı.
KIB-TEK ile ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen eski KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan döneminde "Genel Müdür Muavinliği" görevini yürüten Dalman Aydın, adının Sayıştay Raporu'na yansıması sonrası görevden alınmıştı.
Dönemin Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Dalman'in görevden alınması sonrası "Kıb-Tek’te vurgunu bitireceğiz demiştik. Operasyon başladı. Sırayla tüm dosyalarda adı geçenler hakkında gerekli tüm işlemleri yapacağız” açıklaması yapmıştı.
 
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