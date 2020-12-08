Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye direkt uçuşlara müsaade edilmesi konusu Rum lidere aktardığını, onun da kendisine "bunu kaldırırsak sizi tanımış oluruz" dediğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası sivil havacılık otoritelerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan haksız ve insan haklarına aykırı ulaşım engellemesini kaldırması ve direkt uçuşlara izin vermesi çağrısında bulundu.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla sempozyum düzenledi.

"Covid-19'un KKTC Sivil Havacılığına Etkisi" konulu etkinliğe onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası sivil havacılık otoritelerine, ulaşım hakkını engellenmenin insan haklarına aykırı olduğunu ifade ederek, hala da bir anlaşma bulunamayan Kıbrıs'ta, 37 yıldır gelişen bir devlet olan KKTC'ye yönelik uygulanan İzolasyonların haksızlık olduğunu kaydetti.

Artık dünya sivil havacılık otoritelerinin Kıbrıs Rum tarafının engellemelerine boyun eğmemesi ve KKTC'ye direkt uçuşlara müsaade etmesi gerektiğini ifade eden Tatar, yaptıkları uluslararası görüşmelerde kendilerine ve görüşmelerine sempati duyulduğunu ancak burada siyasi bir problem olduğunun söylendiğini anlattı.

Rum lidere de bu konuyu aktardığını, onun da kendisine "bunu kaldırırsak sizi tanımış oluruz" dediğini ifade eden Tatar, "ancak biz devlet olarak varız yaşıyor ve yaşamaya devam edeceğiz. Yüzden fazla ülkeden öğrenci geliyor, ticaret yapıyoruz. 37 yaşında bir devlet var ve direkt uçuşların olmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"KKTC'de her şey daha güzel olacaktır" diyen Tatar, gün dolayısıyla Sivil Havacılık otoritesi ve ülkeye sefer düzenleyen THY, Pegasus, Anadolu jet ile ekonomik sıkıntılardan kapanan KTHY'yi andı. Tatar, KTHY için "Keşke devam edebilseydi ancak olmadı, ama bu bundan sonra uçmayacak demek değildir, günü geldiğinde ülkedeki potansiyele göre bu değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.



