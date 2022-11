Direkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

85 yaşında hayatını kaybeden Sevilay Direkoğlu, uzun yıllar çalıştığı BRT’de düzenlenen törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın yönetim sorumlusu, program yapımcısı ve haber spikeri olarak yıllarca görev yapan ve geçtiğimiz pazar günü 85 yaşındayken hayatını kaybeden Sevilay Direkoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Sevilay Direkoğlu için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar törende, Direkoğlu’nun efsanevi sesi ile radyo ve televizyon ekranlarına yaptığı katkının unutulmayacağını söyledi.BRTK’daki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanısıra ailesi, eski mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.Törende bir konuşma yapan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Sevilay Direkoğlu’nun kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Özkurt, “Kıbrıs Türkü bir duayenini kaybetti. Bayrak radyosuna sesiyle, BRT’ye yaptığı programlarla, sunduğu bültenlerle hayat veren Sevilay ablamız için burada bulunuyoruz. Benim kendisi ile çalışma şansım olmadı. İstanbul’da tanıdım. Abla -arkadaş ilişkimiz vardı, çok özel şeyler paylaştık. Gerçekten bugün bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Bayrak ailesinin başı sağolsun, sabırlar diliyorum herkese” dedi.Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı da, Sevilay Direkoğlu’nun kaybının Kıbrıs Türk toplumu için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.“Bayrak Radyosu, tıpkı sayın Direkoğlu gibi özverili çalışanlar sayesinde bugünkü Bayrak Radyo Telvizyon Kurumu olabilmiştir. Dolayısıyla Sayın Direkoğlu başta olmak üzere, o dönemlerden, kurumun bugünlere gelmesini sağlayan özverili çalışmalarıyla, kuruma her zaman çok ciddi katkılar sağlayanları unutmamız gerekir. Sevilay Direkoğlu saygın kişiliği ile tüm toplum nezdinde son derece saygın bir yer edinmişti. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumu için ciddi bir kayıp olarak değerlendirmekteyim. Sevilay Direkoğlu, hepimizin hafızalarında yer eden bir kimsedir. Başta tüm ailesi olmak üzere tüm kuruma baş sağlığı dilerim.”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, Sevilay Direkoğlu’nu çocukluğundan beri tanıdığını belirtti ve Direkoğlu’nun efsanevi sesi ile radyo ve televizyon ekranlarına yaptığı katkının unutulmayacağını ifade etti.Tatar, “Onun sesi hepimizin yüreğinde taç bulmuştur. O sesi unutmak mümkün değildir. Ne mutlu bana ki, İngiltere’de tahsildeyken, sesini Londra’da dinleme imkanım olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da birlikteydik. Aramızdaki bağlar devam hep etti. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bu güzel ailesine başsağlığı diliyorum. Sevilay Hanım’ı hiçbir zaman unutmayacağız, onun sesi her zaman kulaklarımızda olacak” dedi.Törende, Sevilay Direkoğlu’nun eski çalışma arkadaşları da konuşma yaparak, Direkoğlu’ndan övgü ile bahsettiler.Törenin ardından Sevilay Direkoğlu’nun naaaşı kurumdan alkışlarla uğurlandı.BRT’de düzenlenen törenin ardından Sevilay Direkoğlu’nun naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.