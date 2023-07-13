Dipkarpaz ve Vadili’de yeni itfaiye şubeleri açıldı

Yangın riskinin arttığı yaz aylarında, Dipkarpaz ile Vadili bölgelerinde meydana gelebilecek yangınlara daha erken ve seri şekilde müdahale edebilmek adına, daimi olarak Dipkarpaz ve Vadili’de 7/24 kesintisiz hizmet verecek yeni İtfaiye şubeleri oluşturuldu.



Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Çamlıbel bölgesinde, yaz aylarında meydana gelebilecek yangınlara anında müdahale edebilmek maksadıyla, Çamlıbel Polis Karakolu’nda da bir itfaiye arazözü konuşlandırıldığı belirtildi.



Halkın yangın ihbarlarını bildirmesi için Dipkarpaz İtfaiye Şubesi için 0548-811 75 06; Vadili İtfaiye Şubesi için 0392-397 75 16; Çamlıbel Polis Karakolu için 0392-721 33 19 ve 0548-811 57 74 çağrı numaralı telefon hatlarının veya 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattının kullanılması istendi.

