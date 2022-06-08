Dipkarpaz-Manastır yoluna geçici yamalama yapılıyor

Arıklı, “Şu anda çok sıkışık durumda olduğumuz için ve insanlardan sürekli şikayet aldığımız için Karayolları Dairesi’ne talimat verdim. En azından geçici bir süre için yolun yamalama yöntemiyle şu anda kullanılabilmesi adına tamiratı devam ediyor” dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dipkarpaz-Manastır yolunun yenilenmesine eylülde başlanacağını, ancak bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin mağdur olmaması için geçici yamalama çalışması başlatıldığını söyledi.

Bakan Arıklı, Karayolları Master Planı 2021-22 Uygulama Protokolü kapsamında yapılacak olan Dipkarpaz-Manastır Yolu hakkında bilgi vererek, “Çok acil önlem almak gerekirdi. Yolun yenilenmesine eylül ayında başlanacak ve Allah’tan bir mani olmazsa üç ay içerisinde bitirilecek” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, “Şu anda çok sıkışık durumda olduğumuz için ve insanlardan sürekli şikayet aldığımız için Karayolları Dairesi’ne talimat verdim. En azından geçici bir süre için yolun yamalama yöntemiyle şu anda kullanılabilmesi adına tamiratı devam ediyor” dedi.

-“ Girne-Lefke yolunda elektrik direklerinin ötelenmesi için Kıb-Tek’e talepte bulunuldu”

Diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Arıklı, Güzelyurt-Lefke yolunda da elektrik direklerinin ötelenmesi için Kıb-Tek’e talepte bulunulduğunu ifade etti.

Arıklı, şu anda Yıldırım-Kuzucuk, Esentepe-Karaağaç ve Gaziköy-Dilekkaya yol yapım çalışmalarının devam ettiğini, Ardahan-Turnalar yolu ile Topçuköy-Altınova yolu için proje çalışması yapıldığını, Boğaziçi-Kuzucuk yolunda da asfaltlamanın tamamlandığını belirtti.

Arıklı, Girne-Alsancak yolu için de haftaya ihaleye çıkılmasının planlandığını ifade ederek, “Hepimizin derdi olan Girne-Alsancak yolunun blokesi alındı. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkılması hedefleniyor. Orası gerçekten kangren haline geldi. Her gün bir-bir buçuk saat insanlar trafikte hem benzin harcıyor hem zaman kaybediyor hem de sinirleri yıpranıyor. Dolayısıyla o yolun da bir an önce yapılması için yerel kaynakları kullanarak ihalesini yapıyoruz. Güzelyurt-Lefke yolu ise 20 Temmuz’da açılacak ancak Kıb-Tek’in yol güzergahında bulunan direkleri kaldırması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bakan Arıklı, Karayolları Dairesi tarafından ülke genelinde başlatılan trafik levha çakımı ve yol çizgileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.