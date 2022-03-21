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Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter

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Dipkarpaz’ı Zafer Burnu’na bağlayan yolda yıllardır onarılmayan çukurlar, bu yolu kullananlar için büyük tehlike yaratıyor

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Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter

 
 
Dipkarpaz - Zafer Burnu’nun delik deşik yolları, trafikteki araç sürücülerine zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
Zafer Burnu’nu ve Apostolos Andreas Manastırı’nı ziyarete giden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, yolu kullanan bölge halkı, yol içerisindeki çukurlardan dolayı, zor ve stresli anlar yaşıyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı göreve gelir gelmez hem turizmcilerden hem de bölge halkından Dipkarpaz-Manastır Yolu ile ilgili çok serzeniş dinlediğini belirtti. Arıklı, insanların şikayet etmekte haklı olduğunu dile getirdi.
“Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter. Yeni karayolları müdürümüzün ilk yapacağı iş Dipkarpaz-Manastır Yolu olacak çünkü orası bizim vitrinimiz. Dipkarpaza kadar çok güzel bir yolda giderken Manastır yoluna girince insanlar şok oluyor. Bu da bizim için olumsuz imaj yaratıyor” diyen Arıklı, yol ve diğer altyapı projelerinin yıllardır tamamlanamamasının nedeninin istimlaka karşı alınan ara emirleri olduğunu, bu konuda yasal değişikliğe gidileceğini söyledi.
Özel mülkiyet hakkına karşılık kamu yararının her zaman üstün gelmesi gerektiğinin altını çizen Arıklı, bir ara emri nedeniyle binlerce insan yıllarca mağduriyet yaşadığını, yapılan yatırımın da çürüdüğünü belirtti.
Bakan Arıklı “Bu konuda mevzuat değişikliğine gidilip ara emri süresinin azami bir ay ile kısıtlanması gerekiyor. Türkiye’de mal istimlak edilir ve parası öderiz. Mal sahibinin istimlaka değil ödenen paraya itiraz etme hakkı vardır. Bizde de bu sistemin getirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
 
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