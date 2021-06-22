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Dipkarpaz balıkçı barınağı dökülüyor

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Dipkarpaz balıkçı barınağı bakımsızlıktan dolayı yıkılmak üzere. İnsanların tekneye bindiği, ağlarını taşıdığı 160 adet tahtadan oluşan menderek çürümüş halde onarım bekliyor

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Dipkarpaz balıkçı barınağı dökülüyor
 
Dipkarpaz’daki Şelonez Balıkçı Barınağı bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldi. Toplam 160 adet tahtadan oluşan mendireğin yıllardır yenilenememesi bölgenin ne kadar atıl bırakıldığının bir göstergesi.
Bölgenin aktif gençlerinden biri olan Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda barınağın atıl durumda olduğunu gözler önüne serdi.


Fırat Borak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda barınağın halini gösterdi ve şu yorumda bulundu:
Dipkarpaz, Şelonez Balıkçı Barınağı.
İnsanların tekneye bindiği, ağlarını taşıdığı menderek çürüdü, yıkılıyor!
Toplam 160 tahta! Yıllardır hangi hükümet geldiyse, bu tahtalar değişmedi.


Avrupa Birliği barınağa; buz deposu ve balıkçılar için dinlenme odası yaptı, elektrik yok! Konteyner çürüdü.
Zamanında saatten kaçak elektrik ile keyif yapıldı, borç bırakıldı ve elektrik yok!
Emekçi balıkçılar, karanlıkta limana girmek zorunda.
Şov değil, çözüm bulun lütfen.
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