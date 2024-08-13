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Dipkarpaz, Bafra, Mağusa ve İskele deniz suyu analizleri

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Sağlık Bakanlığı, Dipkarpaz, Bafra, Mağusa ve İskele’de ağustos ayında yapılan deniz suyu analizlerinde sadece Ayfilon Belediye Plajı’nın “kirli” olduğunun saptandığını duyurdu.

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Dipkarpaz, Bafra, Mağusa ve İskele deniz suyu analizleri
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Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Devlet Laboratuvarında deniz suyu analizleri yapıldı.
Dipkarpaz, Bafra, Mağusa ve İskele’deki deniz suyu analiz sonuçlarına göre Ayfilon Belediye Plajı haricindeki tüm plajlar temiz çıktı.
Açıklamada, diğer bölge plajlarının analiz sonuçlarının çıktıkça paylaşılacağı da belirtildi.

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