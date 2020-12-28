Dip dibe yılbaşı yemeği

Serdarlı Belediyesi’nin yılbaşı yemeğinde tedbirsizlik dikkat çekti

Covid-19 vakalarının arttığı ve temaslıların endişeye neden olduğu Mesarya’da, Serdarlı Belediyesi’nin ‘tedbirsizliği’ dikkat çekti.

Belediye’de verilen yılbaşı yemeğinde sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uyulmadığı gözlemlendi.



