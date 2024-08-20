banner913
banner932
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
28 0
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
21 0
 
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
26 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
52 0
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
27 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
32 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
29 0
banner1032

Dinçyürek: “Maymun Çiçeği Hastalığı tedavisinde kullanılacak ilaçlar bünyemizde mevcut”

banner1020

Bakan Hakan Dinçyürek, hastalığın tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde mevcut olduğunu, ülkede geniş çaplı bir salgın durumunda ilaç stoklarının artırılması için çalışmaların başlatıldığını vurguladı

banner1045
Dinçyürek: “Maymun Çiçeği Hastalığı tedavisinde kullanılacak ilaçlar bünyemizde mevcut”
banner971
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği (Mpox) hastalığının tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde mevcut olduğunu, geniş çaplı bir salgın durumunda ise ilaç stoklarının artırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi, bugün bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Dinçyürek, Maymun Çiçeği Hastalığı’nın yayılma yolları, belirti ve semptomlarından bahsetti, hastalığın tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların mevcut olduğunu vurguladı.
Mpox virüsünün insanlarda genellikle yakın temas yoluyla bulaşan bir viral enfeksiyon olduğunu belirten Dinçyürek, virüsün “kişiden kişiye, dokunma, öpüşme, cinsel ilişki veya enfekte bir kişiyle yakın temasta bulunma; enfekte hayvanlar; çarşaflar, havlular, giysiler veya iğneler gibi enfekte nesneler yoluyla ve hamilelik sırasında doğmamış bebeğe” geçebileceğini kaydetti.
Hastalığın belirtilerine de değinen Dinçyürek, genellikle enfeksiyonun alınmasından ortalama 14 gün sonra ortaya çıktığını, bu nedenle semptomsuz kişilerin taranmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Dinçyürek, hastalığın tanısının, döküntülerin içindeki sıvıya yapılacak PCR testiyle konduğunu kaydederek, belirtiler arasında 2-4 hafta sürebilen döküntü, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı ve şişmiş lenf bezleri (lenfadenopati) bulunduğunu, semptomların ağır seyretmesi durumunda ise hastaneye yatış gerekebileceğini belirtti.
Hakan Dinçyürek, hastalığın tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde mevcut olduğunu, ülkede geniş çaplı bir salgın durumunda ilaç stoklarının artırılması için çalışmaların başlatıldığını vurguladı. Diçnyürek ayrıca, dünyada risk gruplarına ve kesin tanılı Mpox hastalarına yakın temas eden kişilere aşı yapılmasının önerildiğini de kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.