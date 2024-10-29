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“Dinçyürek derhal istifa etmeli”

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Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, Sağlık Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı

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“Dinçyürek derhal istifa etmeli”
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Sendikaların dün Sağlık Bakanlığı önündeki eyleminde konuşan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Memleketimizde hafta sonu yaşanan olaylar hepimizi derinden üzdü. Sözün bittiği yer diyoruz ama aslında sözün başlaması gereken bir noktadayız artık…” dedi.

Sistemsizlikten dolayı yaşanan bu olayların bitmeyeceğini savunan Serdaroğlu, sağlıkta yaşananların sistemsizliğin ve bu memleketin geldiği durumu gösterdiğini ileri sürdü.

Bu sistemin insan onuruna yaraşır bir sistem olmadığını ifade eden Serdaroğlu, bu düzene karşı olmanın siyasi popülizm yapmak olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini savunan Serdaroğlu, alttan itibaren yönetimsel sıkıntıyı yaratan herkesin istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Sistemde, demokraside bir sıkıntı varsa sendikaların sokaklarda olacağını ifade eden Serdaroğlu, kriz masasının bir seçim hükümetiyle kurulması gerektiğini söyledi.

“Hâlâ üç mühür geçerli mi geçersiz mi” diye tartışılmasını eleştiren Serdaroğlu, “Bu ateş sönmez ama istifa da bir erdemdir Sayın Bakan” dedi. Serdaroğlu, hükümetin de istifa etmesi gerektiğini savundu.

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