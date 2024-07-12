“DİNAMİZM VE YENİLENME GETİRECEK”

Parti Meclisi’nin kurultay tarihini 21 Eylül 2024 olarak belirlemesinden sonra gerçekleştirilen Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu toplantısında, köy, mahalle, ilçe, kadın ve gençlik kolları seçim takvimi de belirledi. Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan bu seçimlerin Lefkoşa İlçesi’nin dinamizmini ve yenilikçi yaklaşımını yansıtacak şekilde planlandığını vurguladı.



Lefkoşa ile diğer beş ilçede yaşanacak kongre süreçlerinin UBP’yi büyütecek sonuçlar doğuracağının ve başarıyla tamamlanacağının altını çizen Savaşan, seçimlerin büyük bir katılım ve şeffaflıkla yapılacağını da vurguladı.



Kurultay süreci UBP’yi güçlendirecek…

Bütün üyelerin katkısıyla birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek, UBP'yi daha da güçlendirecek kurultay sürecinin parti içi demokrasi açısından önemli bir adım olacağını ifade eden Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, aday olacak bütün üyelere başarılar diledi.



Kurultay süreci Meclisi’nin tatil olduğu dönemde başlayıp bitecek…

Kurultay sürecinin yasama faaliyetlerini olumsuz etkilememesi için UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in önerisi ve parti meclisinin onayı ile Cumhuriyet Meclisi’nin tatil olduğu dönemde başlayıp biteceğine dikkat çeken Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, kurultay sürecinin UBP’ye ve KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.



Siyasi hareketlilik ve dinamizm artacak…

UBP'nin kurultay sürecinin, partinin geleceğine yönelik umutları ve beklentileri arttırdığına işaret eden Savaşan, kurultay sürecinin Lefkoşa başta olmak üzere ülkenin bütün ilçelerinde siyasi hareketlilik ve dinamizm getireceğine inanç belirtti.





