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Din İşleri kampanyasından depremzedelere 2 milyon TL’lik yardım

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Din İşleri Başkanlığı, depremzedeler için toplanan 2 milyon TL yardımı Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.

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Din İşleri kampanyasından depremzedelere 2 milyon TL’lik yardım
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Din İşleri Başkanlığı, depremzedeler için toplanan 2 milyon TL yardımı Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.
 
Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, “Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle meydana gelen mağduriyetin giderilmesine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına Din İşleri Başkanlığı personelinin ve ada genelinde halkımızın katkılarıyla biriken 2 milyon Türk Lirası yardımı Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti” denildi.
 
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