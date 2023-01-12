“Din İşleri Başkanlığı böyle bir zihniyetle yönetilemez”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Din İşleri Başkanı'nın Mağusa'da kadınlara yönelik bir seminerde sarf ettiği ve basında yer alan sözlerini kabul edilemez olarak niteledi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Din İşleri Başkanı'nın Mağusa'da kadınlara yönelik bir seminerde sarf ettiği ve basında yer alan sözler asla kabul edilemez. Kadını eşit kabul etmeyen, "ikinci sınıf" gören, araçsallaştıran, aşağılamaya varan bu ifadeler herhangi birisi tarafından değil, devlet adına görev icra eden Din İşleri Başkanı tarafından kullanılmıştır.

Bu ülkede Din İşleri Başkanlığı'nın böyle bir zihniyetle yönetilmesi mümkün değildir. Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bunu görmezden gelme hakkı yoktur!”

