Din İşleri Başkanı Ünsal, Birinci Din Zirvesi'ne "Kıbrıs Müftüsü" olarak katıldı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 14-17 Ekim arasında düzenlenen "Birinci Din Zirvesi"ne "Kıbrıs Müftüsü" olarak katıldı.

Din İşleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 300 katılımcıyla gerçekleşen programın ilk gününde konuşan Ünsal, dünyanın içinde bulunduğu vahşet sürecinin, soykırımın yaşayanlar için şok edici etkileri olsa da bu yaşanan ve daha sonra da yaşanacak olanların kutsal kitapta en başından beri var olduğunu dile getirdi.

Ünsal'ın ziyareti ve konuşması TC St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından hem Türkçe hem de Rusça olarak paylaşıldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği bu organizasyonda birçok ülkenin temsilcisiyle ikili görüşmeler yapan Ünsal, TC St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da ziyaret ederek anı defterini irnzaladı.

Ünsal, üç günlük programın ardından ülkeye döndü.

