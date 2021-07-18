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Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın görev süresi doldu

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23 Aralık 2010'dan beridir Din İşleri Başkanlığı görevini yürüten Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay'ın görev süresi doldu

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Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın görev süresi doldu

Başbakan Ersan Saner  Başbakanlık’ta sözleşmesi sona eren Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay ile bir araya geldi ve kendisine yasal olarak görev süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Başbakan Saner, Atalay‘a  Din İşleri Başkanı olarak Kıbrıs Türk Halkı’na  görev süresince ifa ettiği  hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni yaşamında,  sağlık dolu başarılı yarınlar diledi.

Doç.Dr. Talip Atalay da Din İşleri Başkanı görevi süresince işbirliği ve yardımları için Başbakan Saner’e teşekkürlerini sundu ve görevini huzur içinde tamamladığını kaydetti.

Doç.Dr. Talip Atalay, 23 Aralık 2010'dan beridir Din İşleri Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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