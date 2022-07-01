Dimitriu’dan uluslararası topluma sitem

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, “Güney Kıbrıs ilk andan itibaren Ukrayna halkının yanında oldu ancak uluslararası toplum, 48 yıldır işgal ve istilanın sonuçlarını yaşayan Kıbrıs için aynı hassasiyeti göstermedi” dedi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Portekiz’in Kıbrıs’taki Büyükelçisi Vanda Maria Dias Stelzer Sequeira ile bir araya geldiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Portekiz’in, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleri temelinde, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin tek kabul edilebilir çözüm olduğunu düşündüğünü yazdı.

Gazete, Dimitriu ile Sequeira arasındaki görüşmede iki ülke arasında var olan çok iyi ilişkilerin ele alındığını yazdı.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu görüşme sırasında ortak sorunların göğüslenmesi için AB üyesi ülkeler arasında güçlü dayanışmanın olması gerekliliğinden söz etti.

Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın ilk andan itibaren Ukrayna halkının yanında olduğunu ancak uluslararası toplumun, “48 yıldır işgal ve istilanın sonuçlarını yaşayan Kıbrıs için aynı hassasiyeti göstermediğini” savundu.

Dimitriu görüşmede sırasında ayrıca “Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, kapalı Maraş bölgesinde artan kışkırtmalarından” söz ederken Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm talebinin de hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini savundu.

Portekizli Büyükelçi ise açıklamasında, ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu, tek kabul edilebilir çözüm olan Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine ilişkin çabalara destek verdiklerini söyledi.

Gazete görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikler parlamenter düzeyde daha da ileriye götürülmesinden de bahsedildiğini yazdı.

