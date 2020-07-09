Dillirgalılar, Erenköy’deki geçişi kapattı

Dillirga bölgesi sakinleri, Türk tarafının sınır kapılarına ilişkin tedbirlerine tepki göstermek için Erenköy’de yol kesip eylem yaptı

Dillirga bölgesi sakinlerinin, KKTC makamlarının koronavirüs kapsamında aldığı sınır kapılarına ilişkin tedbirlere tepki göstermeye devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dillirga sakinlerinin tepkilerine ve gelişmelere geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Erenköy’deki Geçişi Kapattılar” başlığıyla veren gazete Dillirga bölgesi sakinlerinin, sözde “Türkiye ve KKTC makamlarının, tek taraflı talepleri ve sürmekte olan provokasyonlarına” karşı ilk tepki olarak, geçtiğimiz pazartesi günü, gerçekleştirdiği protesto eylemini aktardı.

Bölge sakinlerinin ve yerel makamların, Erenköy’deki Kıbrıs Türk cebine doğru, Güney Kıbrıs üzerinden giden yolu kestiklerini, Türk askerinin de “Erenköy cebine ikmal amaçlı gelen araç konvoyunun, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye dönmek yerine, geceleyeceği” yönünde açıklama yapmak zorunda kaldığını savundu.

Gazete Dillirga bölgesi sakinleri ve bölgedeki yerel makamlarının, KKTC makamlarının pandemi prosedürlerine karşın, Pirgo üzerinden Erenköy’e giden Türk araçlarının, “herhangi bir işlem ve kontrol olmaksızın”, Yeşilırmak sınır kapısından geçtiklerini “tespit etmesinin” ardından, Erenköy’e giden Mansura köyü dışındaki yolu kestiklerini yazdı.

Habere göre bölge sakinleri ve yerel unsurlar, 57 yıldır sonu tükenmeyen zorluklara maruz kaldıkları yönünde isyanda bulunurken, “KKTC makamlarının taleplerini her fırsatta yerine getirmeye acele eden bir hükümetin var olduğuna” atıfta bulundular.

Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus, Dillirga bölgesi sakinlerinin sıkıntılarının 1963 yılından beri sürdüğünü savundu ve Dillirga bölgesi sakinlerine işlerine gitmek için geçiş izni verilmediği bir anda, “Türklerin, Erenköy’e yönelik ikmal için bölgeden geçişine izin verilmesinin mantık dışı olduğunu” ileri sürdü.

Kleanthus, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni talimatlar temelinde “maalesef” bölge sakinlerinden, işlerine gitmek için her geçişte ve 72 saatte bir PCR testi istendiğini anımsattı.

Gazete aynı haberinin içerisinde eylem yerinde toplanan bölge sakinlerinin, kendi taraflarının (Rum tarafının) Türk faaliyetlerine karşı aynı dille yanıt vermesi zamanının geldiğini söylediğini yazarken bölge sakinlerinin görüşlerine yer verdi.

Habere göre Haralambos Patsidilis ismindeki bölge sakini çok fazla sabır gösterdiklerini belirterek, son gelişmelerin ardından “etkin tedbirler” almaya hazır oldukları söyledi.

Bir başka bölge sakini, işlerine giden Dillirga bölgesi sakinlerinin otobüslerle veya acil durumlar için geçişlerine izin verilmemesinin, Türklerin ise istedikleri zaman Dillirga bölgesinden geçmesinin doğru olmadığını savundu.

Sınır kapılarının açılmasıyla ilgili komite başkanı Andreas Karos ise protesto eyleminin bölge sakinlerinin sürmekte olan meşakkatinin bir sonucu olduğunu belirtirken Pirgo-Limnidi-Astromerit sınır kapılarının açılmasına kadar da eylemlerin artacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde BM Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Rum Haber Ajansı’na konuşan Siddique, “Limnidi (Yeşilırmak) geçiş noktasına ilişkin duruma açıklık getirilmesi için Türk tarafıyla temas halinde olduklarını” söyledi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın pandemi kapsamında yayımladığı yeni talimatları ve Aşağı Pirgo sakinlerinin protestosunun sorulması üzerine Siddique , “”Limnidi” de dahil olmak üzere geçiş noktalarındaki durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.