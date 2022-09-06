Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri cumartesi “yol için” eylem yapacak

Mesarya köylerinden Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri, uzun zamandır yol sorunlarının devam ettiği gerekçesiyle cumartesi günü eylem yapacak.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları TAK’a yaptığı açıklamada, dört köye ulaşımın sağlandığı yolun yenilenmesi için başlatılan çalışmaların üç kişinin mahkemeye başvurarak ara emri alması üzerine durduğunu, dört köye ulaşımın aylardır zorlaştığını ve yetkililerden gerekli çözümü bulmalarını istediklerini söyledi.

Dört köyün muhtarlığınca organize edilecek eyleme katılacakların Dilekkaya girişindeki benzin istasyonu yanında toplanacağını ifade eden Menteşoğulları, seslerini duyurup yol sorununa çözüm bulunması talebiyle yapacakları eyleme basının ilgi göstermesini istedi.

