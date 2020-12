Dilek Orhan’dan Hükümete açık mektup

Program yapımcısı ve yazar Dilek Orhan, hükümete açık mektup yazdı ve işletme çalışanlarına yapılan destek ödemelerinin sadece Eylül ayı için değil üç ayı kapsayacak şekilde yapılması çağrısı yaptı. Bu çağrısıyla sessiz çoğunluğun adeta sesi olan Dilek Orhan, söz konusu katkının pek çok hanenin halkına can suyu olacağını vurguladı.

Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:

“Sayın Başbakan Sayın Bakanlar Bir koalisyon hükümeti olarak ne kadar zorlu bir süreçte, belirsizliğin gölgesinde çok bilinmeyenli bir denklem çözercesine ve umuda tutunan insanların vicdan yükünü taşıyarak görev aldığınızın hepimiz farkındayız. Kolaylıklar dileriz. Her ne kadar işimi yapmasam da bir ekonomist ve daha önce görev yapmış eski bir bürokrat olarak adeta bir sabır sınavından geçtiğinizin de özel olarak farkındayım. Bu farkındalıklara rağmen hala anlamakta zorlandığım uygulamaları kaygıyla izliyorum. Biz vatandaşların en büyük gereksinimi güven ve bütünsel yaklaşım. Günümüzde hiç bir bireyin “Gemisini kurtaran kaptan” deme lüksü olmadığı gibi tanıklık ettiğimiz trajedilere de duyarsız kalma lüksümüz yok. Şu anda en son ihtiyacımız istemsiz de olsa toplumda kutuplaşma ve ötekileştirme algısı yaratabilecek uygulamalar. Her zaman olduğundan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde; sessiz sessiz Türkiyeli, Kıbrıslı ayrımı seslendirilmeye başlamışken, buna bir de kamu/özel sektör ayrımının sesli sesli seslendirilmesi can yakıyor. Kitlesel depresyonun yaşandığı bir dönemde, bir yandan da sizlere toplum psikoloğu olma yükünü yüklediğimi sakın düşünmeyiniz. Sizlerden, KKTC’de istihdamın devamı ve işletmelerin sürekliliği için faaliyetleri olmayan işletmelere ve işletme çalışanlarına yapılan destek ödemeleri ile ilgili son kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi ve sadece Eylül ayı ile sınırlandırılmayıp, hiç olmazsa üç ayı kapsayacak şekilde kararınızı yenilemenizi istirham ediyorum. Büyük trajedilerin yaşandığı pek çok hanenin halkına can suyu olacak bu karar; kaynak açısından çok zorlayıcı olsa da sizlerin imkansızı imkana çevirebileceğinize yürekten inanmak istiyorum. Sağlıkta, aynı gökyüzü altında nefes alan hepimizin hala şükredeceği bir konumdayız. Bu zor basamağı aştıktan sonra ülkemizin geleceğinin aydınlık olacağına dair umudumuz var. Bürokrasinin tüm unsurlarının, bir senfoni orkestrası gibi maestrosunun eşliğinde uyumla çalışmasına hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. Çabalarınıza yürekten teşekkür eder, çağrımın karşılık bulması dileği ile bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Dilek Orhan NOT: Yukarıda ki mektup, sade bir vatandaş olarak sosyal medya da dahil hiç bir mecrada ses çıkaramayan sessiz çoğunluk adına yazılmıştır.”