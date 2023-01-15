Diktat :Vadili - Paşaköy yolu sular altında

Aşırı yağış nedeniyle Vadili – Paşaköy yolu sular altında kaldı. Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal paylaşım hesabından şu uyarıyı yaptı:
Önemli duyuru...
Vadili - Paşaköy yolunu kullanacak sürücülerin aşırı yağışlardan dolayı dikkatli olmalarını, yolun belirli yerleri su altında kaldığını, mecbur olmadıkça bu yolu kullanmamalarını...
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