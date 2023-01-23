Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı

Dikmen’de gece meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkıp dereye düşen ve takla atan aracın sürücüsü ve iki yolcusu yaralandı.



Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 01.00 raddelerinde Dikmen’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde, Doğuş Sancak (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç, Lefkoşa’dan Dikmen istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp, dereye düşerek takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Doğuş Sancak ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Susuz (K-24) ve Süleyman Soyutok (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

