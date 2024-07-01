Dikmen-Boğazköy yolu asfalt çalışmaları nedeniyle cumaya kadar kapalı...

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolları Master planı kapsamındaki muhtelif 3. sınıf yollar ile muhtemel yerleşim yerleri iç ulaşım yolları yapım, onarım ve üstyapı takviyesi işleri kapsamındaki çalışmalar süresince trafik alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek.
Yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
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