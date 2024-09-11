Dikkatsizlik kaza getirdi

Yeniceköy kavşağında önündeki aracın sağa dönüş yapmakta olduğunu fark etmeyip aracı geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu

İskele--Havalimanı Anayolu Yeniceköy kavşağında dün meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Saat 14.00 sıralarında İskele-Havalimanı Anayolu'nda batı istikametine doğru seyreden 27 yaşındaki Erman Alataş, yönetimindeki YA 158 plakalı kamyonetle önünde seyreden ve Yeniceköy kavşağında sağa dönüş yapmakta olan 76 yaşındaki Ulrikes Lerner yönetimindeki VH 760 plakalı pick-up aracı sağından geçmeye çalıştı. O esnada Alataş aracının sol ön kısmı ile geçmeye çalıştığı aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan Erman Alataş sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.