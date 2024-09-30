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Dikkatsizliğin acı sonu

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Girne - Tatlısu anayolunda dikkatsizce caddeye dönüş yapan araç sürücüsü, o esnada karşıdan gelen İskele'de sakin 30 yaşındaki Oleksandr Aksonov yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun dışındaki konteynere ve demir korkuluklara çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

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Dikkatsizliğin acı sonu
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Girne - Tatlısu Anayolunda dün sabah araç ve motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında İskele'de sakin 30 yaşındaki Oleksandr Aksonov yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında meydana geldi.

Tatlısu istikametine doğru seyreden 62 yaşındaki Refika Kavalcı, yönetimindeki KD 869 plakalı salon araç sürücüsü, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun güney kısmında bulunan Atatürk Caddesine dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan İskele'de sakin 30 yaşındaki Oleksandr Aksonov yönetimindeki 6H 7957 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun güney kısmından dışarıya çıkıp konteynere ve demir korkuluklara çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında, KD 869 plakalı araç sürücüsü Refika Kavalcı tutuklandı.

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