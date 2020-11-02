Dikkatsizliği arkadaşının canına mal oldu

Güzelyurt – Lefkoşa çift şerit anayola dikkatsizliği sonucu ters giriş yapan Hasan Serkan Gün yönetimindeki araç o esnada karşıdan gelen Tolga Abdullahoğlu yönetimindeki araçla yüz yüze çarpışması sonucunda Hasan Serkan Gün’ün arkadaşı Melisa Yıldırım hayatını kaybetti

KKTC’de dün sabah erken saatlerde meydana gelen iki ayrı kazada, iki kişi yaşamını yitirdi, toplam 5 kişi yaralandı.

GÜZELYURT’TAKİ KAZA

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin 26 yaşındaki Hasan Serkan Gün, o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin 51 yaşındaki Tolga Abdullahoğlu yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan Gün ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga Abdullahoğlu ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, 43 yaşındaki Şahin Abullahoğlu ve 21 yaşındaki Özgün Abdullahoğlu’nun kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

