Dikkat yol kapatıldı

İskele - Karpaz anayolunun, İskele Boğaz-Ergazi kavşağı arasında yapımı devam eden çift şeritli yol çalışmaları kapsamında, Boğaz Harnup Fabrikası ile Ergazi kavşağı arasında kalan bölüm trafik akışına kapatıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bu güzergahtaki ulaşımın yeni yol üzerinden tek şerit olarak sağlandığına işaret edilerek, bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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