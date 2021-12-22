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Dikkat: Tüm ilçelerde elektrik kesintisi olacak

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Dikkat: Tüm ilçelerde elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16:30'dan itibaren tüm ilçelerde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
22 Aralık 2021 Çarşamba günü Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16:30'dan itibaren; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa Bölgeleri'nde 1er saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
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