Dikkat: Tüm ilçelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16:30'dan itibaren tüm ilçelerde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

22 Aralık 2021 Çarşamba günü Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16:30'dan itibaren; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa Bölgeleri'nde 1er saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.