Dikkat: Tüm ilçelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16:30'dan itibaren tüm ilçelerde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
22 Aralık 2021 Çarşamba günü Teknecik ve Kalecik üretim santrallerinde oluşan arızalar nedeniyle 16:30'dan itibaren; Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa Bölgeleri'nde 1er saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
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