Dikkat tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu akşam 18.00’le 2 Kasım Cumartesi saat 12.00 arasında hava kirliliği yaratacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiyesinde bulunuldu.

