Dikkat tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu akşam 18.00’le 2 Kasım Cumartesi saat 12.00 arasında hava kirliliği yaratacağını bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiyesinde bulunuldu.
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