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Dikkat, tozlu hava geliyor

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Dikkat, tozlu hava geliyor

Sıcak hava dalgasının etkisinden dolayı mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak havanın hakim olduğu ülkede, Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerrecikleriyle yarın ve haftasonu hava kirli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, tozlu hava yarın öğle saatlerinde gelecek ve pazar gece yarısı etkisini kaybedecek. Toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bir süredir oldukça yüksek olan ultraviyole radyasyondan dolayı tedbir alınmadan 11.00-16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması da istendi.

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