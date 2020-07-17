Dikkat telefonlarınız borcunuzdan dolayı kapanabilir

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Mayıs tarihine kadar olan borçlarını en geç 24 Temmuz tarihine kadar kapatmaları gerektiği kaydedildi.



Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mayıs itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığıyla kesilecek.

Ayrıca ay sonu itibariyle Daire’ye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin abonelikleri iptal edilecek.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.