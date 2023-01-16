Dikkat sis var

Polis bazı yollarda oluşan sis nedeniyle uyarıda bulundu.

Ardahan - Kantara - Kaplıca Yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer beş metreye kadar düşmüştür. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.