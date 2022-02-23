Dikkat sis var

Polis basın subaylığı az önce yaptığı duyuruyla bazı yollarda sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü uyarısı yaptı.
Polisten yapılan uyarı şöyle:
Yoğun sis nedeniyle nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azalmıştır.
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu,
Girne Değirmenlik Anayolu,
Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu,
Lefkoşa - Girne Anayolu ve
Gönyeli Çemberi ve Bölgesinde yer yer sis mevcuttur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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