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Dikkat sis var

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Dikkat sis var
Polis basın subaylığı az önce yaptığı duyuruyla bazı yollarda sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü uyarısı yaptı.
Polisten yapılan uyarı şöyle:
Yoğun sis nedeniyle nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azalmıştır. 
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu, 
Girne Değirmenlik Anayolu,
Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu,
Lefkoşa - Girne Anayolu ve 
Gönyeli Çemberi ve Bölgesinde yer yer sis mevcuttur.  Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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