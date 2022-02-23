Dikkat sis var

Polis basın subaylığı az önce yaptığı duyuruyla bazı yollarda sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü uyarısı yaptı.

Polisten yapılan uyarı şöyle:

Yoğun sis nedeniyle nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azalmıştır.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu,

Girne Değirmenlik Anayolu,

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu,

Lefkoşa - Girne Anayolu ve

Gönyeli Çemberi ve Bölgesinde yer yer sis mevcuttur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.