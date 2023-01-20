Dikkat! Pazar günü bazı yollar kapalı olacak

Polis, pazar günü Lefkoşa’da düzenlenecek yarış nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı düzenlenecek.

Yarış nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi (Türk Ajansı Kıbrıs önü- Dereboyu – Citroen ışıkları ve Metehan Çemberi) arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Polis, sürücülerin yarış devam ettiği sürece araçlarını belirtilen güzergahtaki yollara park etmemesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

