Dikkat. Lefkoşa'da bu yolda çalışma yapılacak

Lefkoşa’da yarın ve pazar günü Metehan Çemberi’nde yol ve altyapı çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın ve pazar günü, Lefkoşa’da Metehan Çemberi’nde yol ve altyapı çalışması yapılacağını; trafik akışının kontrollü sağlanacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, “Yeni Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında 7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü Metehan Çemberi’nde yapılacak çalışmalar gerçekleşecektir. Bu bölümde trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır” denildi.

Metehan Sınır Kapısı’na ulaşımın, yolun karşı şeridinden bir gidiş, bir geliş şeklinde olacağı da bildirildi.

Çalışmalar boyunca bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri uyarısında da bulunuldu.

