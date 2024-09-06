banner913
banner932
Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
Spor yazarları sezona merhaba gecesinde buluştu
18 0
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
Öğretmenlere yönelik Hizmet İçi Eğitimler devam ediyor
35 0
 
Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”
Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”
23 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’de...
17 0
ABD’de lisede katliam
ABD’de lisede katliam
58 0
Dünyanın aradığı adam KKTC’de çıktı
Dünyanın aradığı adam KKTC’de çıktı
47 0
Tecavüze 12’şer yıl hapis
Tecavüze 12’şer yıl hapis
54 0
banner1032

Dikkat. Lefkoşa'da bu yolda çalışma yapılacak

banner1020

Lefkoşa’da yarın ve pazar günü Metehan Çemberi’nde yol ve altyapı çalışması yapılacak

banner1045
Dikkat. Lefkoşa'da bu yolda çalışma yapılacak
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın ve pazar günü,  Lefkoşa’da Metehan Çemberi’nde yol ve altyapı çalışması yapılacağını; trafik akışının kontrollü sağlanacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamada, “Yeni Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında 7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günü Metehan Çemberi’nde yapılacak çalışmalar gerçekleşecektir. Bu bölümde trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır” denildi.
Metehan Sınır Kapısı’na ulaşımın, yolun karşı şeridinden bir gidiş, bir geliş şeklinde olacağı da bildirildi.
Çalışmalar boyunca bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri uyarısında da bulunuldu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.