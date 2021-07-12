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Dikkat! Kavrulacağız..
Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazar gününe kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacağını açıklayarak, uyarılarda bulundu. 
Daireden yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 – 43, sahillerde ise 34 - 37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi. 
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgarın ise  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette eseceği ifade edildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların, sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi. 
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