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Dikkat: İki yol trafiğe kapatılıyor

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Dikkat: İki yol trafiğe kapatılıyor
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Haspolat kavşağı ile Taşkent köyü ve Güngör köyü arasındaki iki yol bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Haspolat kavşağı – Taşkent köyü arasındaki yol bugün saat 19.00’dan itibaren bakım, onarım çalışmaları nedeniyle bir gün süreyle trafiğe kapatılacak.
Çalışmalar süresince trafik, Haspolat Kavşağı – Lefkoşa Çevre Yolu – Taşkent yolu bağlantısı üzerinden sağlanacak.
Öte yandan, Haspolat kavşağı – Güngör köyü arası yol da yarın saat 19:00’dan itibaren bakım, onarım çalışmaları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.
Yolun kapalı olduğu süre boyunca trafik, Haspolat Kavşağı – Taşkent Köyü – Güngör Köyü bağlantı yolu üzerinden sağlanacak.
 
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