Dikkat, Çayırova - Mehmetçik Anayoluna Kaya düştü yol trafik akışına kapatıldı.

Dikkat, Bu sabah Çayırova - Mehmetçik Anayoluna Kaya düştü.
Yapılan çalışmalar neticesinde yola düşen kaya kaldırılmış olup yolda oluşan çukurun tamirat işlemleri yapılmaktadır.
Yol trafik trafik işaret ve işaretcilerini uyulması gerekmektedir.
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