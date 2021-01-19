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Dikkat, Çayırova - Mehmetçik Anayoluna Kaya düştü yol trafik akışına kapatıldı.

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Ulaşım, Mehmetçik - Pamuklu Anayolu üzerinden sağlanmaktadır.

Dikkat, Çayırova - Mehmetçik Anayoluna Kaya düştü yol trafik akışına kapatıldı.
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Dikkat, Bu sabah Çayırova - Mehmetçik Anayoluna Kaya düştü.
Yapılan çalışmalar neticesinde yola düşen kaya kaldırılmış olup yolda oluşan çukurun tamirat işlemleri yapılmaktadır.
Yol trafik trafik işaret ve işaretcilerini uyulması gerekmektedir.

 
 
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