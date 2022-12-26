Dikkat bu bölgede yarın 6 saat elektrik kesintisi var

Lapta bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.

