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Dikkat bu bölgede yarın 6 saat elektrik kesintisi var

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Dikkat bu bölgede yarın 6 saat elektrik kesintisi var
Lapta bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Lapita Hotel bölgesi, Lapta’nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.
 
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