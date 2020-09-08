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Dijital dönüşüm engellemelere rağmen başarılacak

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Gönyeli’de ‘fiber optik projesi’ne yönelik hükümet engeline tepkiler büyüyor. Gönyeli Belediyesi’ne bir destek de Ticaret Odası’ndan geldi. Ticaret Odası, bu mücadelede Gönyeli Belediyesi’nin yanında olacaklarını bildirdi. Belediye Başkanı Benli ise "Dijital dönüşüm engellemelere rağmen başarılacak" dedi

Dijital dönüşüm engellemelere rağmen başarılacak
 
 
Gönyeli Belediyesi’nin ihaleye çıktığı “Her Eve Fiber Optik” projesine yönelik hükümetin Bakanlar Kurulu’nda aldığı iptal kararına tepkiler büyüyor.
Gönyeli Belediyesi’ne bir destek de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan geldi.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, gerekçesiz ve siyasi bir şekilde iptal edilen “Her Eve Fiber Optik Projesi hakkında sivil toplum örgütlerini bilgilendirme ziyaretlerine devam ediyor.
‘Dijital dönüşüm engellemelere rağmen başarılacak’ diyen Benli, hızlı ve çağdaş internetin öneminin giderek daha da arttığı bir ortamda, hükümetin yanlıştan dönmesini umduklarını belirtti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı da ziyaret eden Benli, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile görüştü, yaşanan süreci ve gelinen noktayı anlattı.
Fiber optik projesine yönelik görev talebini yaparken sorumlusuna giderek teklifte bulunduklarını kaydeden Benli, “şartnamesini bize yazın, biz size projeyi tamamlayalım, teslim edelim dedik. Biz hiçbir zaman para kazanma derdinde de olmadık. Tek gailemiz halkımıza söz verdiğimiz bir yeniliği kazandırmaktır” diye konuştu.
Benli, Ticaret Odası’ndan da bu anlamda destek beklediklerini ifade etti.
‘EN İYİ YATIRIM’
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ziyarette yaptığı konuşmada Ticaret Odası olarak Her Eve Fiber Projesi’ni desteklediklerini kaydederek, Projenin Gönyeli halkının dijital dönüşüm hedeflerine ulaşması için en iyi yatırımlardan biri olduğunu belirtti.
Deniz, bu yönde kendilerinin de bir açıklama yaparak bu desteği vereceklerini kaydederek, haklı mücadelesinde Gönyeli Belediyesi’nin yanında olacaklarını söyledi. 
Fiber optik hattının ülkenin her yerinde olması gerektiğinin altını çizen Deniz, kendi kaynaklarıyla bu projeyi yapmaya hazır olan bir belediyenin engellenmesinin açıklanacak bir tarafı olmadığını sözlerine ekledi.
 
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