Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun: “Kapalı devre turizm, sanki bir şeyler geliyor gibi aktarılıyor ama insanlar charterle geliyor. Belirli otellere geliyorlar. Hani diğer oteller, acenteler nerede?”





Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, ülkedeki turizm planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

3 Haziran konusundaki görüşlerini dile getiren Tolun, çift aşı çift PCR konusuna değindi.

Komşu ülkelerin gerekli tedbirleri alıp açılım tarihlerini belirlediğini dile getiren Tolun, KKTC’de turizm açılımı konusunda hiçbir plan yapılmadığını aktardı. Özellikle aşılama konusunda bir takvimin olmadığını dile getiren Tolun; “Sağlık Üst Komitesi’nin kimleri aşıladığını bildirmesi gerekiyor” dedi.

“Turizm açılacak deniyor ama turizmciler aşılandı mı?” diye soran Tolun, hükümete sitemde bulundu.

KITSAB Başkanı Tolun’un konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Sağlık Üst Komitesi bir bulaş olması durumunda hastanemiz sadece bize yeter açıklaması yapıyor. Salgının başında da “hastanemiz yok” dediler Türkiye hastane yaptı, “personelimiz yok” dediler münhal açtılar personel alındı hala aynı açıklamalar yapılıyor. Sağlıkla ilgili birlikler hala daha açılmayın diyor. Sakın diyor. Peki ne olacak bu ülkede? Hiç mi açılmayacak? Karar veren organ kim? Önce bunu açıklasınlar samimi olarak. Biz bu samimiyete güvenmiyoruz. Kapalı devre turizm, sanki bir şeyler geliyor gibi aktarılıyor ama charterlarla geliyor insanlar. Belirli otellere geliyorlar ayrıca. Hani diğer oteller, acenteler nerede? Onlara yönelik ne faaliyet var. 15 aydır acenteler kapalı. 1500 TL’leri bile veremediler. Çalışanlarımız bayram dönemini buruk geçirdi. Bulamazlar mıydı 1500 TL? Şuan da Mayıs ayındayız. Ne olacak? Hiçbir karar yok.”

