“Devrim Beyin muhalefet etmesine anlam veremiyorum”

UBP Milletvekili Hasan Küçük, vatandaşlara Meclis tarafından madalya verilmesi kararının Meclis divan toplantısında oybirliğiyle alındığını söyledi ve “Keşke Devrim Bey, arkadaşlarıyla konuşsa ve doğru bilgi alsaydı” dedi





UBP Milletvekili Hasan Küçük, spor, kültür, sanat, bilim alanında başarılı vatandaşlarımıza Cumhuriyet Meclisi tarafından madalya verilmesi fikrinin kendisinden çıktığını ve bu yöndeki kararın Meclis divan toplantısında oybirliğiyle alındığını söyledi.

Başarılı vatandaşlarımızı Meclis tarafından madalya ile ödüllendirme kararının iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu, insanımızı teşvik etmek ve onurlandırmak istediklerini ifade eden Küçük, bunun kesinlikle gündem değiştirme amacı gütmediğini kaydetti.

Küçük, söz konusu karar divanda alınırken CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun da buna onay verdiğini söyledi.

Küçük, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, başarılı insanlarımıza verilmesi planlanan madalyalar konusunu “gündem değiştirme ve ego tatmini amaçlı” diye nitelemesini ve bunun üzerinden Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi suçlamasını üzüntüyle karşıladığını kaydetti.

Başarılı insanlarımıza Cumhuriyet Meclisi tarafından madalya verilmek istenmesinin iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu ifade eden Hasan Küçük, “Başarılı vatandaşlarımızı teşvik etmek, onurlandırmak, gençlerimize kimlik kazandırmak için madalya vermek istiyoruz. Bizleri temsil eden insanımıza, gençlerimize sahip çıkmak istedik” diye konuştu.

Divan toplantısında Devrim Barçın’ın olmadığını ama CTP’den Şifa Çolakoğlu’nun bulunduğunu belirten Küçük, “Hatta ben spor alanında madalya vermeyi önermiştim. Kültür, sanat, bilim alanında da madalya verilmesini Şifa Çolakoğlu tavsiye etti. Bu fikri olumlu bulduk, spor, kültür, sanat, bilim alanında madalya verilmesi kararını divanda oybirliğiyle aldık” dedi.

Geçmişte benzer bir uygulamayı eski Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da yaptığını, başarılı kişilere madalya verildiğini iddia eden Hasan Küçük, hatta mecliste Uluçay döneminden kalma hazır madalyalar olduğunu kaydetti.

Devrim Barçın’ın kendi arkadaşlarıyla konuşmadan açıklama yapmasını üzüntüyle karşıladığını belirten Küçük, “Keşke Devrim Bey, arkadaşlarıyla konuşsa ve doğru bilgi alsaydı. Böylesine anlamlı bir karara muhalefet edilmesine anlam veremiyorum” dedi.

