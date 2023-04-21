“Devletten devlete süreç başlayacaksa düşünebiliriz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletten devlete bir süreç başlayacaksa bunu düşünebiliriz. Ama şu anda mevcut koşullarda resmi olarak müzakere masasına oturmayız” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Tatar, Celal Bayar yönetimindeki derneğin milli davaya olan yakınlığının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Tatar, " Var gücümüzle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kıbrıs’ta iki ayrı halkın olduğunu da bütün dünya biliyor. Bizim yolumuz budur. Eğer bir müzakere süreci başlayacaksa mutlaka Anavatan’la birlikte söylediğimiz, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz olmadan; onlar cumhuriyet, biz toplum olarak o masaya oturmayız. Bunlar çok denendi. O masadan hep biz zararlı kalktık. Onlar yoluna cumhuriyet olarak devam ediyor, biz bu tarafta toplum muamelesiyle irtifa kaybediyoruz. ‘Devletten devlete bir süreç başlayacaksa o zaman bunu düşünebiliriz. Ama şu anda mevcut koşullarda resmi olarak müzakere masasına oturmayız’ dedik ve pozisyonumuzu güçlendirdik.”

