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"Devletten 5.5 milyon TL alacağımız var"

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin devletten 5.5 milyon TL alacağı olduğunu vurguladı

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"Devletten 5.5 milyon TL alacağımız var"
 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletten katkı almamalarına rağmen belediye çalışanlarını ödediklerini duyurdu. 
Güngördü, belediyenin devletten 5.5 milyon TL alacağı olduğunun altını çizdi.
Nidai Güngördü’nün açıklaması şöyle:
“Bugün (dün) itibarı ile katkı almamış olmamıza rağmen “tüm çalışanlar ücret ve maaşlarını” aldılar... Devlet’ten 5,5 milyon TL alacağımız var.
Yerel kaynaklarımız 2 yıldır etkisini gösteren Pandemi’den dolayı azalmış ve kaynaklarımız azalmasına rağmen yoğun denetim, ilaçlamalar, PCR ve Aşı Merkezleri’ndeki personel katkısı ve diğer yardımlar giderlerimizin artmasına sebep olmuştur. Geçmiş hükümetin söz verdiği Covid desteğini de almadığımızı belirtmek isterim.
İmar Planı nedeniyle, şehirdeki inşaat yoğunluğu kontrol altına alınmış ve dolayısı ile gelirlerimiz de azalmıştır. TL’nin aşırı değer kaybı ve akaryakıttaki yüksek fiyat artışı, günde 160 araçla yollarda hizmet veren Belediyemize olumsuz olarak yansımıştır.
Belediyemizin çeşitli nedenlerle Maliye Bakanlığı’ndan 5,5 Milyon TL birikmiş alacağı olduğunun bilgisini de sizlerle paylaşmak zorundayım.
2022 Yılı Bütçemiz onaylanmadan ve Devlet katkı payı almadan maaş ödememiz mümkün değildir. Burada da yine güncel nüfus sayımının önemi karşımıza çıkmaktadır.
Belli ki bu durum Girne halkına yardımcı olmak ve kent halkının haklarını savunmak (nüfus sayımı, katkı paylarının artırılması, belediyeler yasasının tadil edilmesi vb.) için seçilen bazı vekilleri rahatsız etmektedir. Haziran ayında yapılacak seçime yönelik çalışmalara şimdiden zemin hazırlamaya çalışmaktadırlar. Biz cevabımızı her zamanki gibi yaptığımız ve yapacağımız icraatlarla vermekteyiz.
Tüm bunlara rağmen 4 Mart 2022 tarihine kadar tüm ücret, maaş ve sosyal haklar eksiksiz olarak çalışanlara ödenmiştir. Bugün itibarı ile (dün) katkı almamış olmamıza rağmen tüm çalışanlarımız ücret ve maaşlarını almıştır”
 
 
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