banner762
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
12 0
Teknecik’te yakıt bitiyor
Teknecik’te yakıt bitiyor
25 0
 
84 0
15 0
Hızlı internet için engel devlet mi?
Hızlı internet için engel devlet mi?
18 0
U14 Karması Karaman yolcusu
U14 Karması Karaman yolcusu
14 0
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
146 0
banner797

Devlette temizlik krizi

banner476

Hastaneler de dahil devletin tüm birimlerinde, özel sektörden hizmet alınan temizlik işleri hükümetin soruna çare bulamaması nedeniyle durdu

banner714
Devlette temizlik krizi

Devlet kurumlarında temizlik hizmeti durdu.
Çok uzun süredir ihalelerin yenilenmemesi ve ücretlerde yaşanan değişim sonrasında özel şirketlerde çalışan işçiler için devletin şirketlere ödediği rakam asgari ücretin de altında kaldı.
Şirketler zararına iş yapamayacakları gerekçesiyle çalışmaları durdurdu
Başta devlet hastaneleri, okullar olmak üzere devletin çeşitli kuruluşlarına yıllardır temizlik hizmeti veren şirketler, “Daha fazla zararına iş yapamayacaklarını” iletip, temizlik hizmetlerini mecburi olarak durdurma kararı aldı.
Bu karar bu sektörde hizmet veren yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalması anlamı taşıyor.
Devlet 2019 yılından bu yana temizlik ihalelerinin büyük bir çoğunluğunu açabilmiş değil. 2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte ihaleler bir türlü gerçekleşemedi. Temizlik firmaları devletin ilgili kurumunda çalıştıracağı kişi sayısına göre fiyat ihalesine girip, en düşük teklifi veren firmaya temizlik ihalesini bırakıyordu. 2020 yılında pandemi engeliyle ihaleler açılamazken, 2021 yılında açılan ihalelerin büyük çoğunluğu da itirazlar nedeniyle ertelendi ve bir sonuca ulaşamadı. Firmalar da sözleşmeleri bitmiş olmasına rağmen, yeni fiyatlarla sözleşmeler hazırlanmamış olmasına rağmen temizlik işlerinin aksamaması için bugüne kadar hizmet vermeye devam etti. 2 yıldır yeni ihale açılmadı ancak asgari ücret yüzde 122 oranında artış gösterdi. Şirketler bu artış oranını fiyatlarına tam yansıtamadığından kazançlar eridi, neredeyse tüm işlerde zarar başladı.
Devlete temizlik işi yapan şirketler 7 Ocak tarihinde hükümet yetkililerine uyarıda bulunmuştu. Ancak o tarihten bu yana bir gelişme olmadı
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.