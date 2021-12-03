“Devletin verdiği değer işte bu”

Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat, KIB-TEK’in habersiz şekilde ‘birikmemiş’ 8600 TL’lik borç yüzünden parkın elektriklerini kestiklerini aktardı

Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat, KIB-TEK’in habersiz şekilde ‘birikmemiş’ 8600 TL’lik borç yüzünden parkın elektriklerini kestiklerini aktardıTaşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KIB-TEK’in kendilerine haber vermeden ‘birikmemiş’ 8600 TL’lik borç yüzünden parkın elektriklerini kestiklerini aktardı.Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat’ın paylaşımı şu şekilde:“KIBTEK az önce birikmemiş 8600TL borç yüzünden Taşkent Doğa Parkı ‘nın elektriğini kesti. Bizi aramışlar ulaşamamışlar, ama biz Parkta çalışırken gelip haber vermeden kesip kaçtılar.Bazı aylar sadece bir aylık 30 bin TL üzerinde elektrik parası ödüyoruz. Bugüne kadar Devletin hayvanlarını iyileştirmek, tedavisi ve rehabilitasyonu için Devlete milyonlarca TL elektrik parası ödedik. Şimdi gidip bunu da ödeyip bir de gelip açılmasını bekleyeceğiz. Bunu beklerken devletin hayvanları mağdur olacak…Devletin hayvanlarına bir kuruş destek almadan kendi imkanları ile bakan bir hayır kurumuna devletin verdiği değer işte budur.Kusmak gelir içimden…”