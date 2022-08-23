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“Devletimizin ve halkımız, GÜNSEL’i sahiplenmeli”

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YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, “Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan GÜNSEL için atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir” vurgusu yaptı

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“Devletimizin ve halkımız, GÜNSEL’i sahiplenmeli”

 
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Başbakan Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaretinde konuşma yaptı.
GÜNSEL’in asli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu vurgulayan Suat Günsel, “Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan GÜNSEL için atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir” ifadelerini kullandı.
“GÜNSEL’i üreteceğiz” diyen Dr. Suat GÜNSEL, “Elektrikli otomobilin oluşturduğu değerin üçte ikisi yazılımlar ve batarya teknolojisinden oluşuyor. Bu gereklilikleri kendi mühendislerimiz ve tasarımcılarımızla geliştirdik. Üretim adetlerinin artmasıyla pek çok tedarikçimiz de ülkemize gelerek yatırım yapacak. Ayrıca, bu alana yatırım yapacak yerli girişimcilerimiz de sanayiciye dönüşecek. İşte bu nedenledir ki GÜNSEL yerlidir, millidir” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve bu hafta da Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar kurulunun GÜNSEL’e gelerek, ülkeyi geleceğe taşıyacak bu projeye sahip çıktıklarını gösterdiklerine vurgu yapan Dr. Suat Günsel, “Bu değeri, ülkemiz faydasına, bu topraklarda hayata geçirmemizi sağlayacak kararlılık; kaynağını, devletimizin ve halkımızın GÜNSEL’i sahiplenmesinden alacak. Bu topraklarda kökleşmek istiyoruz ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.



İRFAN GÜNSEL: “2029 MİLAT OLACAK”
Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar kuruluna KKTC’nin milli otomobili GÜNSEL’in, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve  ülke ekonomisine yapacağı katkıları ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.
Günsel, üretim ve gelir projeksiyonlarını paylaşarak, “18 ay sonra seri üretime alacağımız GÜNSEL’mizin üretim adetlerinin artmasıyla, 2029 yılı, ülke ekonomimizin miladı olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029’da, GÜNSEL’in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek” ifadesini kullandı.
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’in ilk iki modeli B9 ve J9’u geliştiren 300 kişiyi aşkın ekipleriyle dünya devi şirketlere; mühendislik, yazılım, prototipleme ve batarya teknolojileri konularında projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bunun anlamı şudur ki, Kuzey Kıbrıs’ımız, dünya devlerine; yüksek teknolojiye dayalı alanlarda projeler geliştiriyor artık” ifadesini kullandı.
 
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